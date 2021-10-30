Şanlıurfa'da, jandarma ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kırsaldaki bir eve operasyon düzenledi.

Ev ve çevresi ile mısır ekili arazide dedektör köpek yardımıyla arama yapan jandarma ekipleri, sulama borusunun içerisine gizlenmiş 1100 uyuşturucu hap tespit etti.

Gözaltına alınan A.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.