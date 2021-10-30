Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sulama borusuna gizlenmiş 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sulama borusunun içerisine saklanmış 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şanlıurfa'da, jandarma ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kırsaldaki bir eve operasyon düzenledi.
Ev ve çevresi ile mısır ekili arazide dedektör köpek yardımıyla arama yapan jandarma ekipleri, sulama borusunun içerisine gizlenmiş 1100 uyuşturucu hap tespit etti.
Gözaltına alınan A.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu
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