Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 11:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA/DHA
Kocaeli'de yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki boş yolcu treni kaza yaptı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Gebze ilçesinden geçen yolcu treninin manevra sırasında 2 vagonu, raydan çıktı.
Son vagon yan yatarken, elektrik direğine dayandı.
Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Trende yolcu bulunmadığı öğrenildi.
Ekiplerin hatlardaki elektriğin kesilmesinin ardından kazaya müdahale etmesi bekleniyor.
Etiketler: Kocaeli
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