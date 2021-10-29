İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 81,15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, sonbaharla birlikte başlayan yağışlara rağmen düşmeye devam ediyor.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 45,76 olarak ölçülürken, son bir haftada yaşanan düşüş yüzde 1,09 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 33,84, Terkos'ta yüzde 48,46, Sazlıdere'de yüzde 22,27, Alibey'de yüzde 15,66, Büyükçekmece'de yüzde 43,62, Ömerli'de yüzde 72,93, Darlık'ta yüzde 42,94, Elmalı'da yüzde 54,95, Kazandere'de yüzde 10,15 ve Pabuçdere'de yüzde 3,15 olarak kaydedildi.

Su miktarı 397,5 milyon metreküp seviyesinde

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 397,5 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan 2021 yılında şu ana kadar alınan su miktarı ise 529,86 milyon metreküp oldu.

İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,2 milyon metreküpten, 2,95 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

Yağışlar 2021 yılında barajlara 693,57 milyon metreküp su sağladı. İstanbul'da dün itibarıyla verilen su miktarı 2 milyon 939 bin metreküp olarak ölçüldü.

Kentte ay bazında tüm zamanların en yüksek su tüketimi günlük ortalama 3 milyon 340 bin metreküp su ile ağustos ayında gerçekleşti. Tüm zamanların günlük en yüksek su tüketimi ise 3 milyon 483 bin metreküple 5 Ağustos'ta oldu.

İstanbul'da 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16’ya kadar inen barajlardaki doluluk oranı, 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkmıştı.

Son 10 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 29 Ekim tarihi baz alındığında 2011'de yüzde 60,17, 2012'de yüzde 48,86, 2013'te yüzde 44,31, 2014'te yüzde 29,61, 2015'te yüzde 69,74, 2016'da yüzde 38,56, 2017'de yüzde 56,68, 2018'de yüzde 50,97, 2019'da yüzde 42,11, 2020'de ise yüzde 30,41 olarak gerçekleşmişti.