Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Aziz K., evinin yakınındaki sokağa park ettiği otomobilinin çalındığını fark edip durumu polise bildirdi.

Araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan otomobili Kozan Caddesi'nde park halindeki bir araca çarpmış ve terk edilmiş buldu.

Ekipler, Aziz K'ye ait aracın müzik sistemi, aküsü ve bagajındaki bir iş aletinin de çalındığını belirledi.

Araçtaki incelemede parmak izine rastlanan şüpheliler Emre D., Zeki D., Ekrem H. ve C.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar Emre D, Zeki D. ve Ekrem H. tutuklandı, C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.