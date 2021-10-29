Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 10:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Küçük çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
[fotoğraf: İHA]
Mersin'de karşıdan karşıya koşarak geçmeye çalışan küçük çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Akdeniz ilçesine bağlı Müfide İlhan Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Şimşek İlkokulu'nda okuyan küçük çocuk, karşıdan karşıya koşarak geçmek istedi.
Bu sırada bölgeden geçen bir otomobil, çocuğa çarpmak üzereyken son anda durdu. Çocuk şans eseri ölümden dönerken, ayağından hafif şekilde yaralandı.
Olay anı bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Etiketler: Mersin
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