Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
Nevşehir Kapadokya'daki sıcak hava balonlarının sepetlerine, bu sabah uçuş öncesi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.
Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı.
Yerli ve yabancı turistlerin manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan balonlar, hazırlıkların ardından Göreme beldesi ve Çavuşin köyünden peş peşe gökyüzüne yükseldi.
Gün doğumunda gerçekleştirilen tur etkinliği yaklaşık bir saat sürdü.
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