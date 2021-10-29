Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 06:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ve Birleşik Krallık'a ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, Erdoğan, 29-31 Ekim'de İtalya Cumhuriyeti'ne, 1-2 Kasım'da Birleşik Krallık'a ziyarette bulunacağı için bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.
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