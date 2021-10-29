Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 04:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri bugün ücretsiz
[Fotoğraf: AA]
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98'inci yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında toplu taşıma ücretsiz olacak.
Vatandaşlar, gün boyu Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanabilecekler.
Etiketler: Marmaray 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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