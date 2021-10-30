Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda seferler normale döndü
[Fotoğraf: Arşiv]
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda enerji kesintisi nedeniyle aksayan seferler normale döndü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda aksayan seferlerin normale döndüğü duyuruldu.
Paylaşımda, "İstanbul genelinde meydana gelen enerji dalgalanması sonucu M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda yaşanan enerji sorunu giderilmiş olup, seferlerimiz Yenikapı-Ataköy istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.
#MetroDuyuru #M1A— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 30, 2021
İstanbul genelinde meydana gelen enerji dalgalanması sonucu M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda yaşanan enerji sorunu giderilmiş olup, seferlerimiz Yenikapı-Ataköy istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır. https://t.co/7D3V3j7q2s
Etiketler: İstanbul
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