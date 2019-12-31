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Milli Savunma Bakanlığından yeni yıl klibi31 Aralık 2019 Salı 12:43 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 12:51
Milli Savunma Bakanlığı yeni yıla özel bir klip hazırladı. Klipte, Mehmetçiğin özel günlerde de her daim sürdürdüğü zorlu görevi "Neden buradayız?" sorusu ile anlatıldı.
Mehmetçik, karada, havada ve denizde her daim görev başında.
Onlar her özel günde olduğu gibi yeni yıl gecesinde de vatan nöbetinde olacak. Milli Savunma Bakanlığı, zorlu şartlarda yerine getirilen bu özel görevi, "Neden buradayız?" sorusunun sorulduğu yeni yıl klibinde anlattı.
Klipte, Suriye'den Doğu Akdeniz'e, vatan topraklarından mavi gökyüzüne, görevde olan Mehmetçiğin mesajlarına yer verildi. Klip saatler 12'yi gösterdiğinde verilen özel mesajla sona erdi.
Kaynak: TRT Haber
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