Mehmetçik, karada, havada ve denizde her daim görev başında.

Onlar her özel günde olduğu gibi yeni yıl gecesinde de vatan nöbetinde olacak. Milli Savunma Bakanlığı, zorlu şartlarda yerine getirilen bu özel görevi, "Neden buradayız?" sorusunun sorulduğu yeni yıl klibinde anlattı.

Klipte, Suriye'den Doğu Akdeniz'e, vatan topraklarından mavi gökyüzüne, görevde olan Mehmetçiğin mesajlarına yer verildi. Klip saatler 12'yi gösterdiğinde verilen özel mesajla sona erdi.

Kaynak: TRT Haber