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Türkiye
AA 29.10.2023 00:56

Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'ta "Türkiye Yüzyılı"nın ateşini yaktı

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'ta "Türkiye Yüzyılı"nın ateşini yaktı.

Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'ta "Türkiye Yüzyılı"nın ateşini yaktı
[Fotograf: AA]

Antalya'nın Kemer ilçesinde uzun süredir kayaların arasından sönmeden alevlerin çıktığı Yanartaş'ta, Antalya Valiliğince Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüzyılı'nın ateşi Yanartaş'tan yanacak" programı düzenlendi.

Etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ve 300 genç katıldı.

Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'ta "Türkiye Yüzyılı"nın ateşini yaktı

Gazoz, burada Yanartaş'ın ateşiyle yaktığı okunu belirlenen bir alana attı.

Okun atılmasının ardından bölgede bulunanlar İstiklal Marşı okundu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, antik çağlarda Olimpos'tan, Yanartaş'tan olimpiyat ateşinin yandığının bilindiğini söyledi.

"Dünyaya Türk yüzyılını öğreteceğiz"

Buradan hareketle cumhuriyetin 100. yılının ilk dakikalarında olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile Türkiye Yüzyılı'na ateş yaktıklarını ifade eden Şahin, "İnşallah cumhuriyetin ikinci yüzyılı büyük başarılarla dolu olacak. Dünyaya Türk yüzyılını öğreteceğiz. Spor, gençlik yüzyılı olacak. Dünyaya barışı da getirecek bir yüzyıl olacak. Yanartaş'tan tüm dünyaya 'Türkiye Yüzyılı' başladı diyoruz. " dedi.

Mete Gazoz da cumhuriyetin 100. yıl dönümünün ilk dakikalarında böyle bir etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Öte yandan etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı tarafından 100. Yıl Özel Konseri düzenlendi.

Konseri, çok sayıda Antalyalı izledi.

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