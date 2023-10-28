Yurtta Cumhuriyet coşkusu

Antalya'da 3’üncü Piyade Eğitim Komutanlığı Bandosu "100'üncü Yıl Konseri" düzenledi.
Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı.
Kentteki binlerce yıllık antik tiyatroda da cumhuriyet sevinci vardı.
Aspendos antik tiyatrosu Cumhuriyetin 100. yıl coşkusuna şahitlik ediyor. Tarihi mekanda milli eğitim müdürlüğünce hazırlanan Cumhuriyetin asırlık yüzü adlı gösterimin sunumu yapılıyor.
Uşak
Uşak'ta "Cumhuriyetin Sesleri" konseri düzenlendi.
İstiklal Marşı ile başlayan programda 15 eser seslendirildi.
Yurdun dört bir yanında fener alayı vardı.
Etkinliğe katılanlar, bando takımı eşiğinde ellerinde meşalelerle yürüdü.
Iğdır
Iğdır'da binlerce kişi saat 19.23'te Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplandı.
Türk bayrakları eşliğinde 3 kilometre yürüdüler.
Sivas
Sivaslılar marşlar söyledii. Kentte geceyi havai fişekler aydınlattı.
Karabük
7'den 70'e Karabüklüler de ellerinde Türk bayrakları ile alkışlar eşliğinde yürüyüş düzenlediler.
Kilis
Kilis'te gençler dev Türk bayrağı taşıdı.
Gaziantep
Gaziantep'te yürüyüş sonrası öğrenciler gösteri gerçekleştirdi.
Öğretmenler korosu sahne aldı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da, 'Harran'da 100'üncü Yılda El-Battani'nin İzinde' gökyüzü gözlem etkinliği vardı.
Öğrenciler teleskopla gezegenleri gözlemleme fırsatı buldu.