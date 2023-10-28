Açık 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 28.10.2023 23:15

Yurtta Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetin 100'üncü yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Konserler, fener alayları ve birçok etkinlikte binlerce kişi bir araya geldi.

Antalya'da 3’üncü Piyade Eğitim Komutanlığı Bandosu "100'üncü Yıl Konseri" düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı.

Kentteki binlerce yıllık antik tiyatroda da cumhuriyet sevinci vardı.

Aspendos antik tiyatrosu Cumhuriyetin 100. yıl coşkusuna şahitlik ediyor. Tarihi mekanda milli eğitim müdürlüğünce hazırlanan Cumhuriyetin asırlık yüzü adlı gösterimin sunumu yapılıyor.

Uşak

Yurtta Cumhuriyet coşkusu

Uşak'ta "Cumhuriyetin Sesleri" konseri düzenlendi.
İstiklal Marşı ile başlayan programda 15 eser seslendirildi.

Yurdun dört bir yanında fener alayı vardı.
Etkinliğe katılanlar, bando takımı eşiğinde ellerinde meşalelerle yürüdü.


Iğdır

Yurtta Cumhuriyet coşkusu

Iğdır'da binlerce kişi saat 19.23'te Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplandı.
Türk bayrakları eşliğinde 3 kilometre yürüdüler.

Sivas

Sivaslılar marşlar söyledii. Kentte geceyi havai fişekler aydınlattı.

Karabük

Yurtta Cumhuriyet coşkusu

7'den 70'e Karabüklüler de ellerinde Türk bayrakları ile alkışlar eşliğinde yürüyüş düzenlediler.

Kilis

Kilis'te gençler dev Türk bayrağı taşıdı.

Gaziantep

Yurtta Cumhuriyet coşkusu

Gaziantep'te yürüyüş sonrası öğrenciler gösteri gerçekleştirdi.
Öğretmenler korosu sahne aldı.

Şanlıurfa

Yurtta Cumhuriyet coşkusu

Şanlıurfa'da, 'Harran'da 100'üncü Yılda El-Battani'nin İzinde' gökyüzü gözlem etkinliği vardı.

Öğrenciler teleskopla gezegenleri gözlemleme fırsatı buldu.

Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı için fener alayı
Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı için fener alayı


 

ETİKETLER
Cumhuriyetin 100. yılı
Sıradaki Haber
MHP'den 100. yıla özel video klip
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:28
Yunanistan'ın ateşkes karar tasarısına çekimser kalmasına muhalefetten tepki
00:20
Mısır Kızılayı, Gazze'ye saatler değil günlerce yardım ulaştırılması çağrısında bulundu
00:10
Mahmud Abbas: "Gazze'deki halkımız dünyanın gözü önünde İsrail'in katliamına maruz kalıyor"
00:06
Türkiye’deki İsrailli diplomatlar 19 Ekim itibariyle ülkeden ayrıldı
23:57
İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor
23:36
İsrail ordusu, dün olduğu gibi bu akşam da Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenliyor
Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı için fener alayı
Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı için fener alayı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin başlattığı 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı
Türkiye'nin başlattığı 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ