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Türkiye
TRT Haber 28.10.2023 22:48

MHP'den 100. yıla özel video klip

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel, "O Cumhuriyeti Kurdu, Biz Koruyacağız" başlığıyla video klip yayımladı.

MHP'den 100. yıla özel video klip

Milliyetçi Hareket Partisi sosyal medya hesabından, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin video klibini paylaştı.

"O Cumhuriyeti Kurdu, Biz Koruyacağız" notuyla yayınlanan klipte, Bahçeli'nin otomobilinde Atatürk'ün sesi ile söylenmiş 'Selanik' türküsünü dinlediği anlara ve Atatürk'ün tarihi görüntülerine yer verildi.

Video klipte, MHP Lideri Bahçeli'nin miting görüntüleri ve MHP'nin Kurucu Lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti de yer aldı.

 


 

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