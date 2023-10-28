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Türkiye
AA 28.10.2023 23:55

İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor

İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılının coşkuyla kutlanması için İstanbul'un farklı noktalarında kurulan dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler üçüncü gününde devam ediyor.

İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor
[Fotograf: AA]

Üsküdar Meydanı'nda açılan "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi"nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 20 yılda hayallerden gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sergide yer alan dijital ekranlardan, "Huzurun yüzyılı", "Ulaştırmanın yüzyılı", "Eğitimin yüzyılı", "Üretimin yüzyılı", "Gücün yüzyılı", "Savunmanın yüzyılı", "Bilimin yüzyılı", "Enerjinin yüzyılı", "Şefkatin yüzyılı" ve "Sağlığın yüzyılı" ile "Togg kilometre taşları" ve "Maziden Atiye" konulu gösterimler yansıtılıyor.

Beyoğlu Taksim'de, Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulan "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında da su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne "Türkiye Yüzyılı" vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşlara aktarılıyor.

Taksim Gezi Parkı'nın önüne kurulan dev ekranda ise "Türkiye Yüzyılı" resmi logosundan esinlenilerek hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile 100. yıl içerikleri vatandaşların dikkatine sunuluyor.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'na kurulan dev ekranda da Cumhuriyet'in 100. yılına özel görseller ziyaretçilere anlatılıyor.

Kentin farklı noktalarına kurulan özel etkinlik alanındaki sergileri ilgiyle gezen vatandaşlar, gösterimleri cep telefonlarıyla kayıt altına alarak hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

Yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği noktalardaki gösterimler, gün boyu ziyaret edilebiliyor.

Kadıköy'de iskele kuruldu

Kadıköy'de kurulan "Boğazda 100. Yıl Gezici Yüzer İskelesi"ne dev ekran yerleştirildi. Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan video gösterimi buradan gerçekleştiriliyor.

Görüntülerde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filminin fragmanı da ekrandan yansıtıldı.

Dev ekrandan görüntüleri seyreden vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Bu arada, "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi", "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanı ve "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" 8 Kasım, "Türkiye Yüzyılı Monolithi" ve "Boğaz'da 100. Yıl Gezici Yüzer İskelesi" ise 1 Kasım'a kadar 10.00-00.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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