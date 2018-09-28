Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "Pakistan" mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tüm Türk halkının gözünde, gönlünde Pakistan'ın yeri çok değerli. Bu değeri karşılıklı olarak hissettiğimizi belirtmek isterim. En son 15 Temmuz'da yaşadığımız menfur kalkışma sonrası bize verdikleri gönülden desteği de hiçbir zaman unutmayacağımızı bilmelerini isterim" dedi.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'nde, yarışmanın Pakistanlı ve Türk öğrenciler arasındaki kardeşliği pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

"Zor günlerimizde ilk aklımıza gelen kardeş ülke Pakistan olmuştur"

İlk kez 2016'da yapılan yarışmanın kendileri için önemini vurgulayan Selçuk, "Tüm Türk halkının gözünde, gönlünde Pakistan'ın yeri çok değerli. Bu değeri karşılıklı olarak hissettiğimizi belirtmek isterim. En son 15 Temmuz'da yaşadığımız menfur kalkışma sonrası bize verdikleri gönülden desteği de hiçbir zaman unutmayacağımızı bilmelerini isterim" diye konuştu.

Selçuk, Türkiye ve Pakistan arasında birçok ortak bağ olduğunu vurgulayarak, "Mehmet Akif, İkbal, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale dediğimizde her zaman aklımıza ilk gelen isim kardeş Pakistan olmuştur" ifadesini kullandı.

Pakistanlı şair Muhammed İkbal'in, Atatürk için söylediği, "Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, onun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik" sözlerini hatırlatan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz o güneşin ışıklarını dost Pakistan halkıyla uzun yıllar boyunca paylaşacak ve bu paylaşımı gönülden sürdürmeye devam edeceğiz. Bu sıcak buluşmanın bir devamı olarak, bu salonda hem Türk hem de Pakistanlı öğrencilerin birbirlerini yabancı gibi görmeden, sanki uzun zamandır tanışıyorlarmış gibi candan bakışlarla oturuyor olmalarının değeri hiçbir şey ile ölçülemez."

Selçuk, bu yıl konusu Pakistan olan yarışmaya Türkiye'den 44 şehirden 78 öğrenci katıldığını, yarışmaya katılımın iki ülke öğrencilerini de kapsaması konusunda Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi ile prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Selçuk, yarışmanın kaybedeni olmadığını, dostluk ve kardeşliğin kazandığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Pakistan Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde lise seviyesinde düzenlenen yarışmada, daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA