Milletvekillerine son teknoloji yenilenebilir ajanda17 Ocak 2020 Cuma 20:59 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 21:15
Meclis Başkanlığı, her yıl olduğu gibi milletvekilleri için ajanda hazırlattı. Ajandanın üzerindeki yazılar cep telefonlarına aktarılabiliyor. Mikrodalga fırına girince yazılar siliniyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un milletvekillerine hediye ettiği çevre dostu akıllı ajandanın özelliklerini anlattı.
Ajandasına önce notlarını aldı. İndirdiği uygulamadan notlarını telefona aktardı. O notları defterden çakmak yardımıyla sildi.
"Yazdığımız yazıların sanal ortamda saklanabilmesine ilişkin yenilenebilir defteri TBMM Başkanımız milletvekillerimizin kullanımına sundu."
Yıllarca kullanılabilecek
Milletvekillerinin yeni yıl ajandaları son teknolojiyle üretildi. Cahit Özkan da ajandasını uygulamalı olarak tanıttı.
"Önce yazıyoruz akıllı telefonlarımıza aktarıyoruz, barkod numaralarından her sayfaya ulaşabiliyoruz. Sene sonu geldiğinde, defter bittiğinde mikrodalga fırına koymak suretiyle kullanılmamış haline getirebiliyoruz."
Milletvekillerinin yeni ajandaları özel bir kalemle kullanılabiliyor. Yenilenebilir ajandalar, böylelikle yıllarca tekrar tekrar kullanılabilme özelliğine sahip oluyor.
Kaynak: TRT Haber