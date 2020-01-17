Türkiye

Milletvekillerine son teknoloji yenilenebilir ajanda

17 Ocak 2020 Cuma 20:59 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 21:15

Meclis Başkanlığı, her yıl olduğu gibi milletvekilleri için ajanda hazırlattı. Ajandanın üzerindeki yazılar cep telefonlarına aktarılabiliyor. Mikrodalga fırına girince yazılar siliniyor.