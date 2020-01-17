Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kaybolduğu günden beri 40 kişilik dalgıç ekibi, AFAD ve Jandarma gece gündüz çalışıyor. Ekipler Gülistan'dan bir iz arıyor. Çalışmalar devam ederken Gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı.

Pertek kara yolunda ilerleyen bir kişi, aracının kamerasına yansıyan görüntüleri savcılığa teslim etti. Görüntülerde, genç kızın son telefon sinyalinin alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde oturan bir kişi bulunuyor.

Gülistan olduğu iddia edilen kızın, viyadükteki bariyerlerin arasında oturduğu görülüyor. Savcılık, görüntülerdeki kişinin Gülistan olup olmadığını belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: TRT Haber