Türkiye
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8017 Ocak 2020 Cuma 19:39 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 19:44
İstanbul'da zaman zaman etkili olan yağmur ve yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu, özellikle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda etkili oluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Cep Trafik" verilerine göre akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA
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