Türkiye

Jandarma kadına yönelik şiddete karşı görev başında

17 Ocak 2020 Cuma 17:15 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 21:34

Jandarma, bu kez kadına yönelik şiddete karşı görev başındaydı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar-Topçular feribotunda, yolculara "Korkmayın, sinmeyin, şiddete dur deyin" çağrısı yaptı.

[Fotoğraf: TRT Haber]