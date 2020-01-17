Jandarma kadına yönelik şiddete karşı görev başında17 Ocak 2020 Cuma 17:15 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 21:34
Jandarma, bu kez kadına yönelik şiddete karşı görev başındaydı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar-Topçular feribotunda, yolculara "Korkmayın, sinmeyin, şiddete dur deyin" çağrısı yaptı.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mesailerini İDO feribotuna taşıyan jandarma ekipleri, Eskihisar-Topçular Feribotu'nda yolcularla birlikte seyahat etti.
"Korkmayın, sinmeyin, şiddete dur deyin"
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında, Topçular Eskihisar feribotlarında seyahat eden vatandaşlar bilgilendirildi.
Yolculara, şiddetin çeşitleri anlatıldı. Şiddet mağdurlarının ya da tehdit altındakilerin başvurabilecekleri adresler verildi.
"Korkmayın, sinmeyin, şiddete dur deyin" sloganıyla başlatılan proje 2 yıl sürecek.
Haber: Cem Mete Okur