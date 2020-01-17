Açıklama İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca tarafından yapıldı. Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Aylarca ücret almadan çalışan öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını açıkladı.

2001 yılında kurulan Doğa Koleji, mali sorunlar nedeniyle uzun süre çalışanlarına maaş ödeyememiş, okulda eğitim gören öğrenci ve veliler, öğretmenlerin derslere girmemesi nedeniyle mağduriyet yaşamıştı.

Kaynak: TRT Haber