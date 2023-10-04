Açık 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.10.2023 10:34

Metrobüslerde yoğunluk yaşandı

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı metrobüs durakları ile üst geçitlerde kalabalık ve uzun kuyruklar oluştu.

Metrobüslerde yoğunluk yaşandı
[Fotograf: AA]

 

Kadıköy'den başlayarak Beylikdüzü'ne kadar giden metrobüs hattındaki bazı duraklarda, işe ve okula gitmek isteyenler aşırı yoğunlukla karşılaştı. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, araçlara binmekte zorlandı.

Üsküdar'daki Ünalan metro hattından aktarma yapılan Uzunçayır Metrobüs Durağı'nda yolcu yoğunluğu yaşandı. Metrobüse binmek isteyenler, turnike bölgesindeki yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Metrobüslerde yoğunluk yaşandı

Metrobüsten inen ve turnike bölgesinden metroya ve otobüse ulaşmaya çalışan kişiler de kalabalıktan dolayı tek sıra halinde ilerlemeye çalıştı.

Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'ndaki üst geçite yönelik yenileme çalışmaları nedeniyle vatandaşlar metrobüse ulaşmakta zorluk çekti. Çalışmalar kapsamında üst geçide iki yönden çıkan merdivenlerden birer tanesinin kaldırılması nedeniyle metrobüse gitmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Metrobüslerde yoğunluk yaşandı

Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'ndaki yoğunluk nedeniyle de vatandaşlar ilerlemekte zorlandı.

Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar araçlara binmekte zorlandıklarını belirtirken bazıları da araçların çok seyrek geldiğini, bu nedenle kalabalık oluştuğunu söyledi.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:53
Erciyes'e kar yağdı
10:43
Emine Erdoğan: Hayvanları korumak vicdani yükümlülüğümüzdür
10:35
CHP'de gözler İstanbul İl Kongresi'ne çevrildi
10:33
Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
10:31
KKTC'de Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi
10:17
Rize'nin zirveleri beyaza büründü
Munzur ve Pülümür dağlarındaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
Munzur ve Pülümür dağlarındaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
FOTO FOKUS
15 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 37 gözaltı
15 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 37 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ