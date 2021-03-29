Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 01:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Metro inşaatında yangın
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının Arnavutköy şantiyesindeki tünel kazıcı makinesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro tüneli yoğun duman altında kalırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürdü.
Yangın saat 23.10 sıralarında Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının Arnavutköy şantiyesinde yerin onlarda metre altında, tünel kazıcı makinesinde çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle yanan iş makinesi nedeniyle tünel dumanla doldu. Haber verilmesi üzerine metro tüneli inşaat sahasında çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Duman tahliyesi yapıldı
Metro inşaatında çalışan işçi olmadığı öğrenilirken yanan iş makinesi, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri tünelde oluşan dumanı tahliye ederken yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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