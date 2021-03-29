Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 01:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tepeköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan bir kulübede define arama amaçlı izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda, izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Kulübede yapılan aramada, içeride bir kuyu olduğu ve aşağı inebilmek için kuyunun üst kısmına mekanizma yapıldığı tespit edildi.
Ayrıca, altın aramak için kullanılan bir dedektör cihazına el konuldu.
Etiketler: Kaçak Kazı
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