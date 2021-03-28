Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyü, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Orta Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Dodurga köyünde pozitif vakaların artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yapacağı ikinci bir değerlendirmeye kadar köyün karantinaya alınmasına karar verildiği açıklandı.
Açıklamada, köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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