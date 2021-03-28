Akhisar ilçesine bağlı Paşa Mahallesi 3. Sokak'taki hırdavatçıda, iki grup arasında alacak verecek tartışması çıktı.

Kavgada, hırdavatçının sahipleri Ö.O.D, E.A.D. ve F.M.D. ile diğer gruptan Celal Demir tabancayla yaralandı, 3 şüpheli ise kaçtı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Celal Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Ö.O.D. ve F.M.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.