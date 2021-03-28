Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 21:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle hırdavatçıda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Akhisar ilçesine bağlı Paşa Mahallesi 3. Sokak'taki hırdavatçıda, iki grup arasında alacak verecek tartışması çıktı.
Kavgada, hırdavatçının sahipleri Ö.O.D, E.A.D. ve F.M.D. ile diğer gruptan Celal Demir tabancayla yaralandı, 3 şüpheli ise kaçtı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Celal Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Ö.O.D. ve F.M.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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