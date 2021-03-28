İstanbul’da konteyner gemisi iskeleye çarptı
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Liberya bayraklı konteyner gemisinin Ambarlı'daki Marport iskelesine çarptığını, kazada ağır hasar oluştuğunu, can kaybı ve yaralanma olmadığını duyurdu.
Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, Liberya bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisinin, 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlı’da yanaşma manevrası sırasında Marport’a ait iskeleye çarptığını açıkladı.
Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluştuğu bilgisi paylaşılırken, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliğinin meydana gelmediği aktarıldı.
Geminin şu anda Ambarlı demir mevkisinde bulunduğunu ve incelemelerin devam ettiği bilgisini paylaşan Denizcilik Genel Müdürlüğü, “İnceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verilecektir” açıklamasında bulundu.
Liberya Bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisi, 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlı'da yanaşma manevrası sırasında Marport'a ait iskeleye çarpmıştır.Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluşurken, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir. pic.twitter.com/0xBJtc2Hy2— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) March 28, 2021
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