Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Başakşehir'de yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi. İneğin kurtarılma anı kameraya yansıdı.
Şahintepe Mahallesi'ndeki otluk alanda otlayan bir inek, define için kazıldığı öne sürülen kuyuya düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu inek bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sahibine teslim edilen ineğin, veterinere götürüleceği öğrenildi.
Etiketler: İtfaiye
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