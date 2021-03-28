Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de komşular arasında silahlı kavga: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Yunus Emre Mahallesi Bayraktan Sokak'ta, iki komşu aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Taraflardan A.G'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği aynı aileden Y.D, K.D, İ.D. ile M.D. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Diğer aileden İ.G. ve A.G. sopa darbeleriyle başlarından yaralandı. Yaralı 6 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kavganın olduğu sokakta güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
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