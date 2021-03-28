Şerif H. idaresindeki otomobil ile Şakir D. yönetimindeki otomobil, Burç Göleti Yolu'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücüler ve otomobillerde bulunan 6 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen sürücü Şerif H, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hastanedeki yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.