Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da ambulansla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Çorum'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden İbrahim Ethem B. yönetimindeki ambulans ile Akşemseddin Caddesi istikametine seyreden Emirhan K'nin kullandığı otomobil Tuzcular Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra ambulansta bulunan 2 sağlık görevlisi, hasta ve refakatçisi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kavşağın bir bölümü ulaşıma kapandı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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