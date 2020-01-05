Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun bazı bölgelerinde akşam saatlerinde ve yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Kuvvetli fırtına Marmara'yı etkisi altına alacak

Meteorolojinin sitesinde yer alan habere göre, kuvvetli rüzgar, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Yalova, Edirne, Balıkesir ve İzmir çevrelerinde fırtına şeklinde bekleniyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli çevrelerinde ise kuvvetli ve tam fırtına etkili olacak.

Meteoroloji, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tebdirli olunması uyarısında bulundu.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için uyarı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarların güneyli yönlerden kuvvetli, Konya, Karaman ve Niğde’de ise yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Mersin için kırmızı kodlu uyarı

Öte yandan Mersin'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji, "renk kodu sistemi" kapsamında Mersin için kırmızı kodlu uyarıda bulundu.

Yağışın, Mersin il merkezi ve kıyı ilçeleri ile Adana'nın batısında şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

Akdeniz'de de fırtına bekleniyor

Hafta başından itibaren Akdeniz'de yağışlı hava etkisini gösterecek. Yer yer fırtına ve sağanak yağışlar hayatı olumsuz yönde etkileyecek.

Kaynak: TRT Haber