Kaza, öğlen saatlerinde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Tayfun Güzel yönetimindeki 01 BG 771 plakalı otomobil Dorşin Caddesi’den Urfa yolu istikametine geldiği esnada kavşakta Ömer M. yönetimindeki 21 BN 905 plakalı otobüsün sol tarafına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde sıkışan Tayfun, Esma ve Emine Güzel itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.

Durumları ağır olan yaralılar ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

66 yaşındaki Emine Güzel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Tayfun ve Esma Güzel’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: TRT Haber