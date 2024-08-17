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Türkiye
TRT Haber 17.08.2024 05:57

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Hafta başından itibaren yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, halen yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıkları şöyle;

Ankara : 29-37

İstanbul : 31-33

İzmir : 33-36

Konya : 28-36

Antalya : 33-39

Adana : 35-37

Kocaeli : 32-35

Bolu : 30-33

Samsun : 30-32

Trabzon : 28-30

Tokat : 30-40

Erzurum : 28-33

Diyarbakır: 38-42

Hatay : 33-36

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