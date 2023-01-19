Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 ilde 'sarı' kod yayınlayarak fırtına uyarısında bulundu.

Fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

İşte sarı kodla uyarılan o iller: Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ.

Yetkililer, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Çanakkale-Eceabat hattında, Eceabat'tan saat 07.15, Çanakkale'den saat 08.00 seferleri iptal edilerek; Çanakkale'den saat 09.00 itibarıyla tek saatlerde, Eceabat'tan ise çift saatlerde seferler yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tüm seferler de iptal edildi.

Bodrum-Datça feribot seferleri iptal oldu

Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yarın gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 10.00 ile Datça-Bodrum 12.30 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.