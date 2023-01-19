Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametine giden Hasan Öztürk yönetimindeki hafif ticari araç, yakıtının bitmesi üzerine sol şeritte durdu.
Araçtan inen Öztürk ile yanındaki Mehmet Şenal'a, aynı yöne giden Ramazan Yaprak idaresindeki otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şenal, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Öztürk ile Yaprak, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafik akışını tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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