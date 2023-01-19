Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametine giden Hasan Öztürk yönetimindeki hafif ticari araç, yakıtının bitmesi üzerine sol şeritte durdu.

Araçtan inen Öztürk ile yanındaki Mehmet Şenal'a, aynı yöne giden Ramazan Yaprak idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şenal, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Öztürk ile Yaprak, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafik akışını tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.