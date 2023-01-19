Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 00:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 1 ton küflenmiş tereyağı ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'da yapılan denetimde, 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi.
Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerde gıda denetimi yaptı.
Kontrollerde, 2 işletmede, piyasaya sürülmek üzere olan 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi.
El konulan tereyağı imha edilirken, 2 işletmeye para cezası kesildi.
Etiketler: Şanlıurfa
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