Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Rize, Artvin, Trabzon ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.