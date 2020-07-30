Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteorolojiden sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Rize, Artvin, Trabzon ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 13:22
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