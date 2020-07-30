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Soner Yalçın'ın villasındaki kaçak kısımlar yıkılacak
[Fotoğraf: İHA]
Gazeteci Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'teki villasının bazı bölümleriyle ilgili yıkım kararı verildi. Beşiktaş Belediyesi'nin de villadaki kaçak inşaat ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
Soner Yalçın'ın villasının kaçak kısımları için yıkım kararı verildi
Beşiktaş Belediyesi ekipleri müştemilatta, havuzda, bekçi kulübesinde ve terasta büyütmeler yaptığını belirleyerek tutanak tuttu. Yapılan incelemenin ardından inşaat mühürlendi.
Soner Yalçın'a 70 bin 512 lira para cezası kesilerek villanın projeye uygun hale getirilmesi için kaçak bölümlerin yıkımına karar verildi.
Beşiktaş Belediyesi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda da bulunuldu.
Lüks villadaki kaçak eklemelerin önümüzdeki günlerde yıkılması bekleniyor.
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