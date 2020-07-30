Soner Yalçın'ın villasının kaçak kısımları için yıkım kararı verildi

Beşiktaş Belediyesi ekipleri müştemilatta, havuzda, bekçi kulübesinde ve terasta büyütmeler yaptığını belirleyerek tutanak tuttu. Yapılan incelemenin ardından inşaat mühürlendi.

Soner Yalçın'a 70 bin 512 lira para cezası kesilerek villanın projeye uygun hale getirilmesi için kaçak bölümlerin yıkımına karar verildi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda da bulunuldu.

Lüks villadaki kaçak eklemelerin önümüzdeki günlerde yıkılması bekleniyor.