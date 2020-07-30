Kırklareli Müftülüğünden alınan bilgiye göre, Trakya'daki tüm camiler bayram namazı için hazırlandı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sosyal mesafe kuralına özen gösterilerek, camilerin avlularında da namaz kılınabilecek.

Bayram namazı yarın Kırklareli'nde 06.38, Tekirdağ'da 06.39, Edirne'de 06.41 kılınacak.

