Haber Giriş: Kaynak: AA
Trakya'da Kurban Bayramı namazı saatleri
[Fotoğraf: AA]
Kurban Bayramı namazı Kırklareli'nde 06.38, Tekirdağ'da 06.39, Edirne'de 06.41'de kılınacak.
Kırklareli Müftülüğünden alınan bilgiye göre, Trakya'daki tüm camiler bayram namazı için hazırlandı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sosyal mesafe kuralına özen gösterilerek, camilerin avlularında da namaz kılınabilecek.
Bayram namazı yarın Kırklareli'nde 06.38, Tekirdağ'da 06.39, Edirne'de 06.41 kılınacak.
Etiketler: bayram namazıSon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 12:00
Son Haberler
- 12:28
- 12:14
- 12:25
- 12:22
- 11:59
Sıradaki Haber
İstanbul'da bayram öncesi helikopter destekli denetim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz