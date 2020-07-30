Haber Giriş: Kaynak: DHA
Otogarda 115 tüp kobra yılanı zehri ile yakalandılar
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otogarda şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerinde, 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.
Hatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente otobüsle gelen ve otogarda şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 3 kişiyi durdurdu.
Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı belirtildi.
Etiketler: kobra yılanı zehri hataySon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 13:18
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