Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İzmir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri, Muğla çevreleri, Antalya merkez ve doğusu, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Vatandaşlar, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Ege, Batı Akdeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Batı Akdeniz’de de fırtına yaşanması tahmin ediliyor.

Meteoroloji, çatı uçması ağaç devrilmesi, baca ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Bölge bölge hava durumu



Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde Kırklareli, öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanağın yaşanması tahmin ediliyor.

Balıkesir 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Edirne 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak görülebilir.

Kocaeli 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanağın görülmesi bekleniyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerine kadar İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın yaşanması tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in batı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Denizli 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu ve sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın yaşanması tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

Manisa 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisi altında olması tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya merkez ve doğusu, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Adana 10°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Antalya 12°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hatay 9°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülmesi tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Isparta 5°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak

İç Anadolu

Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 3°C, 11°C

Parçalı bulutlu

Eskişehir 2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

Konya 3°C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Sivas 3°C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak görülmesi tahmin ediliyor.

Bolu 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Düzce 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak görülebilir.

Kastamonu 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılarda yağmur ve sağanak yaşanması bekleniyor.

Zonguldak 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak görülmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerine kadar, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bayburt 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Samsun 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

Tokat 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Erzurum, Kars, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Erzurum -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Kars -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

Malatya 5°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Van 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak görülmesi tahmin ediliyor.

Diyarbakır 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak görülebilir

Gaziantep 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak görülmesi bekleniyor

Siirt 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yaşanabileceği tahmin ediliyor

Şanlıurfa 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak görülmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber