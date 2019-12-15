Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı15 Aralık 2019 Pazar 06:50 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 06:50
İzmir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri, Muğla çevreleri, Antalya merkez ve doğusu, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İzmir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri, Muğla çevreleri, Antalya merkez ve doğusu, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.
Vatandaşlar, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Ege, Batı Akdeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Batı Akdeniz’de de fırtına yaşanması tahmin ediliyor.
Meteoroloji, çatı uçması ağaç devrilmesi, baca ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Bölge bölge hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde Kırklareli, öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanağın yaşanması tahmin ediliyor.
Balıkesir 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Edirne 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak görülebilir.
Kocaeli 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanağın görülmesi bekleniyor.
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerine kadar İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın yaşanması tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in batı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Denizli 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İzmir 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu ve sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın yaşanması tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
Manisa 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisi altında olması tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya merkez ve doğusu, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Adana 10°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Antalya 12°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hatay 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülmesi tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Isparta 5°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak
İç Anadolu
Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 3°C, 11°C
Parçalı bulutlu
Eskişehir 2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
Konya 3°C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Sivas 3°C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak görülmesi tahmin ediliyor.
Bolu 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Düzce 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak görülebilir.
Kastamonu 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılarda yağmur ve sağanak yaşanması bekleniyor.
Zonguldak 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak görülmesi bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerine kadar, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bayburt 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
Samsun 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Tokat 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu
Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Erzurum, Kars, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Erzurum -1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Kars -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
Malatya 5°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Van 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak görülmesi tahmin ediliyor.
Diyarbakır 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak görülebilir
Gaziantep 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak görülmesi bekleniyor
Siirt 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yaşanabileceği tahmin ediliyor
Şanlıurfa 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak görülmesi bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber