Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda Ahmet T. idaresindeki 01 CTF 57 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 DM 464 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın hemen ardından bulvar üzerinde seyreden Mustafa B. idaresindeki 46 ABY 544 plakalı otomobil kaza için yol kenarında bekleyen vatandaşlara çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa B. ile Turgut S.T., Ahmet T., Mehmet A.Ö, Furkan B., Ahmet F.T., Fehmi M. ve Salih D. yaralandı.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralanan 8 kişinin durumları iyi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 8 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan 4 otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA