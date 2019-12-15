Türkiye
Tuz Gölü suya kavuştu15 Aralık 2019 Pazar 04:28 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 04:27
Türkiye'nin en büyük 2'inci gölü olan Tuz Gölü, kış aylarının gelmesiyle yeniden suyla doldu.
[Fotoğraf: DHA]
Ankara, Konya ve Aksaray illerinde kıyısı bulunan Tuz Gölü, mavi rengine kavuştu.
Yaz mevsimine kadar suyla kaplı olacağı belirtilen göle yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.
[Fotoğraf: DHA]
Haziran ayında suyun çekildiği gölde tuz üzerinde yürüyen turistler, bu kez gün batımını izledi.
Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük kısmı Tuz Gölü'nden karşılanıyor.
Kaynak: DHA
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