İddiaya göre, Dikmen Caddesi'nden Kızılay yönüne seyir halindeki 06 DY 0853 plakalı otomobil, trafik ışıklarından Mimar Caddesi yönüne sola dönmeye çalışan 06 BD 0109 plakalı araca çarptı.

Daha sonra karşı yönden gelen 06 BT 1151 ve 34 UD 6226 plakalı araçlara da çarpan 06 DY 0853 plakalı otomobil, cadde üzerindeki bebek ve çocuk kıyafetleri satan bir mağazaya girerek durdu.

Kazada yaralanan, otomobillerdeki 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan taraflar arasında gerginlik yaşanırken, trafik kurallarına uymayarak kazaya yol açtığı öne sürülen 06 DY 0853 plakalı otomobilde bulunanların alkollü oldukları iddia edildi.

Kaynak: AA