Ülkede kayak sezonunu en erken açan merkez olarak ön plana çıkan Palandöken, hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler ile aileleri ağırladı.

Kar kalınlığının 54 santimetreye ulaştığı merkezde yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın keyfini çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

Çevre illerdekilerin de tercih ettiği kayak merkezinde, çocukların aileleriyle kızakla kayması renkli görüntüler oluşturdu.

Giresun'dan giden Mehmet Çınar, Palandöken'de keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Gençlere erken yaşta kayak yapmaya başlaması tavsiyesinde bulunan Çınar, "Palandöken'de yoğun kalabalık görüyorum. Palandöken, Erzurum'un turizmi açısından çok iyi bir gelir kaynağı ve çok iyi değerlendirilmiş. Herkesin Palandöken'i gelip görmesi gerekiyor." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA