

Türk Silahlı Kuvvetleri mavi vatanda da etkin çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda NATO ve müttefik savaş gemileri ile karşılıklı eğitimler de yapılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan video ve fotoğraf paylaştı, "Karşılıklı eğitimler devam ediyor" açıklamasını yaptı. TCG GAZİANTEP fırkateyni ile İtalyan ITS MARTINENGO muhribinin fotoğrafları yayınlandı.

Deniz harp nevileri ve deniz güvenliğine yönelik eğitimlerin icra edildiği belirtildi.

Bu eğitimler aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetlerinin son 10 gün içinde NATO ve müttefikleri ile 5'inci ortak eğitim faaliyeti oldu.

Eğitimlerin üçü NATO Daimi Deniz Görev Grubu ile biri ABD Uçak Gemisi Görev Grubu ve biri de İtalyan Deniz Kuvvetleri ile gerçekleştirildi.

Kaynak: TRT Haber