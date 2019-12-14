Türkiye
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını14 Aralık 2019 Cumartesi 21:46 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 21:51
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da, D-100 kara yolu Edirne istikametinde ilerleyen 59 AS 597 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.
Yangın nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA