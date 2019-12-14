Türkiye ve Libya arasındaki iş birliği güçleniyor. İki ülke arasında Doğu Akdeniz'de yetki alanının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma imzalanmıştı. Dış politikadaki bu önemli adımın ardından, yine bir anlaşma teklif metni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu.

Anlaşma kapsamında iki ülke arasında güvenlik, askeri eğitim, savunma sanayii, terörizmle mücadele, askeri planlama, tecrübe aktarımı ve talep olması halinde güvenlik ve savunma iş birliği ofisi kurulması kararlaştırıldı.

Taraflar, kendileri açısından gizli bilgilerin korunması için özel önlemler de alacak. İki ülke, karşılıklı askeri hibelerde bulunabilecek ve askeri teçhizat kullanımına destek verecek.

Türkiye ve Libya buna göre, güvenlik ve askeri eğitim, ortak tatbikatlar, terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele, istihbarat değişimi ve operasyonel iş birliği, lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler, askeri tıp hizmetleri, barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonlarında iş birliğinde bulunacak.

Libya ile Güvenlik ve Askeri İş Birliği Anlaşması, TBMM’ye sunuldu. Detayları @trthaber muhabiri Belgin Aydın aktardı. pic.twitter.com/cfNxy8tE6b — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 14, 2019

Güvenlik ve Askeri İş Birliği Anlaşması, iki ülke arasındaki iş birliğini bir adım daha ileriye götürecek.

Anlaşmanın metni önce komisyona gelecek, daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu uluslararası anlaşmayla Türkiye, bölgedeki güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: TRT Haber, DHA