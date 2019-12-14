Uludağ'da zirveye yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 2 arkadaş için başlatılan arama kurtarma çalışmaları günlerdir sürüyor. Ne yazık ki amatör dağcılardan henüz haber yok.

Mert Alpaslan ve Efe Sarp, 1 Aralık'ta İstanbul'dan Uludağ'a geldi. Sabah saat 07.30'da araçlarını Jandarma Karakol Komutanlığının önüne park etti. Daha sonra araçtan inen 2 arkadaş, oteller bölgesinden geçerek tırmanışa başladı. O sırada güvenlik kameraları takipteydi.

"İlk 2 günü kar tipi nedeniyle çok zor geçirdiler"

BAKUT Sorumlusu Orhan Topal, dağcıların tecrübeli olduğunu düşünmediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Eğer tecrübeli olsalardı böyle bir olayla karşılaşıldığında yapılacak harekatler vardır. Şu anki duruma göre hiçbirini yapmadıkları için ilk 2 günü kar tipi nedeniyle çok zor geçirdiler, bu onu gösteriyor."

Ekipler, aramalarını kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu dik vadilerde sürdürüyor. Uçurumları ve şelaleleri aşmak için halatlı istasyonlar kuruluyor.

Dağcılara ait mont ve baton, Küreklidere Şelalesi'ne yakın bir yerde bulundu.

"Hipotermiye girmiş olabilirler"

Arama çalışmalarının 7. gününde Efe Sarp'a ait kırmızı bir mont bulundu. Ekiplere göre Sarp hipotermiye girerek montu çıkardı, montun bulunduğu noktada ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Orhan Topal, montun bulunmasıyla ilgili "Hipotermiye girmiş olabilirler. Bilinçsiz bir şekilde hareket ederek montu çıkarmış olabilirler veya hayvan saldırısına uğrayıp aniden kaçtılar. Montun bırakılması o anlama gelebilir" dedi.

260 kişilik arama kurtarma ekibi, 1 Aralık'tan beri Uludağ'da. Günler ilerledikçe umutlar azalıyor. Bu nedenle her bir saat hatta her bir saniye çok önemli.

Arama kurtarma çalışmalarında, zirvedeki zorlu noktaları görüntüleyebilmek için helikopterin yanı sıra termal algılayıcıları olan özel dronelar da kullanılıyor.

Dağcılar ne kadar uzaklaşmış olabilir?

NAK Operasyon Sorumlusu Pınar Bulmuş, Küreklidere Şelalesi'nin tamamen bir vadiye düştüğünü anlatarak, "Şu an zaten kayalıkların üzerindeyiz. Drone ile arama yapılıyor. Bir şey tespit edilirse ekipler bu bölgelere bırakılacak" dedi.

Yaban hayvanlarının karda bıraktığı ayak izleri, dağcıların kaybolduğu tahmin edilen noktanın ne denli tehlikeli olduğunu da gösteriyor. Hava sıcaklığının eksi 15 derecelere kadar düşmesi arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Peki, bu denli sarp ve dağlık bir arazide 2 arkadaş ne kadar uzaklaşmış olabilir?

Orhan Topal konuyla ilgili şunları söyledi:

"Fazla uzaklaştıklarını düşünmüyoruz çünkü bölge tamamen sarp, dağlık ve uçurum olan bir arazi. Bu bir şehir arama kurtarması değil. Burada çok geniş bir alan olduğu için ekiplerimiz güç ilerliyor. O yüzden can güvenliğimizi de düşünmek zorundayız."

Kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan sosyal medya hesabından duydu dolu paylaşımlar yaptı. Hayatta olduklarına inandığını söyledi.

Arama çalışmalarının ara verilmeden devam etmesini isteyen Alpaslan, eşinden gelecek güzel haberi bekliyor.

Haber: Osman Küçükdalak

Kamera: Mustafa Oğuz