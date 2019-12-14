Türkiye
Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonunda 4 kişi suçüstü yakalandı14 Aralık 2019 Cumartesi 17:32 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 17:44
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Çatmayayla Mahallesi Çukurtarla mevkiinde kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K., M.A., A.K. ve Y.K'yı suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA